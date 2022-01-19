Президент Узбекистана и заместитель главы Администрации президента РФ обсудили ситуацию в регионе

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 января принял заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Особо отмечено, что договоренности недавних встреч и контактов на высшем уровне придали импульс укреплению узбекско-российского стратегического партнерства и расширению многоплановых отношений. Растут объемы товарооборота, осуществляются крупные проекты промышленной кооперации и приоритетные гуманитарные программы.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете произошедших событий в регионе.