Президент Узбекистана и заместитель главы Администрации президента РФ обсудили ситуацию в регионе

- Узбекистан, политика
- 23:54, 19 января 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 января принял заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Особо отмечено, что договоренности недавних встреч и контактов на высшем уровне придали импульс укреплению узбекско-российского стратегического партнерства и расширению многоплановых отношений. Растут объемы товарооборота, осуществляются крупные проекты промышленной кооперации и приоритетные гуманитарные программы.
Глава государства подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете произошедших событий в регионе.