В Узбекистане ПЦР-тест на коронавирус ежедневно сдают 50 тысяч человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане резко возросло число обращений за анализами на ПЦР. За последние дни ежедневно ПЦР-тест сдают в среднем 45-50 тысяч человек.

Как сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, с 5 по 15 января в стране было проведено более 300 тысяч анализов на ПЦР.

При этом еще в последнюю неделю декабря по всей республике проводилось по 15-20 тысяч таких анализов в сутки.