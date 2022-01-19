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В Узбекистане ПЦР-тест на коронавирус ежедневно сдают 50 тысяч человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане резко возросло число обращений за анализами на ПЦР. За последние дни ежедневно ПЦР-тест сдают в среднем 45-50 тысяч человек.

Как сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, с 5 по 15 января в стране было проведено более 300 тысяч анализов на ПЦР.

При этом еще в последнюю неделю декабря по всей республике проводилось по 15-20 тысяч таких анализов в сутки.

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