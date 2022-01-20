Ледяной Тадж-Махал построили на главной площади Улан-Батора. Фото

CentralAsia (MNG) - В честь 75-летия независимости Индии на площади Сухэ-Батора была установлена ледяная скульптура Тадж-Махала, которая будет демонстрироваться до февраля 2022 года. Она стало частью 75-недельных празднований 75-летия со Дня независимости Индии. Обратный отсчет до юбилейной годовщины суверенитета страны начался в марте 2021 года, а завершится 15 августа 2022 года.

Идея была инициирована посольством Индии в Монголии.

В целях популяризации туризма посольство Индии в Улан-Баторе также объявило конкурс «Селфи с Тадж».

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