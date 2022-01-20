Чингисхан несет ответственность за возмутительное количество смертей, - grunge.com

CentralAsia (MNG) - Вы слышали это имя миллион раз: Чингисхан. Даже у тех, кто мало что знает о монгольском вожде, простое упоминание его имени вызывает чувство всемогущего ужаса. Хана называют одним из самых могущественных правителей в истории. За время своего пребывания в качестве воина и императора он объединил Монголию и распространил свое правление на азиатский континент с неумолимой силой и пропитанным кровью рвением. Его империя была выкована с помощью милитаристской дисциплины, которая в конечном итоге объединила кочевые племена региона в единое целое, простиравшееся от Адриатического моря до тихоокеанского побережья Китая (через Британику).

Неизбежно, что завоевание такого масштаба неизбежно оставит после себя заметное число смертей, но что на самом деле означает количество тел при правлении Чингисхана? Ответ может заморозить кровь, текущую по вашим венам. По мнению историков, поразительное количество смертей, которое мы можем приписать тактике хана, может составлять до 40 миллионов (через историю).

Хотя точное число погибших неизвестно, историки в целом согласны с приведенным выше шокирующим числом. При жизни Чингисхана население Китая сократилось на десятки миллионов. Его жестокая война с Хорезмидской империей привела к жертвам, достаточным для того, чтобы составить три четверти населения современного Ирана, а все нападения монголов вполне могли сократить население мира на целых 11% (через историю).

Имперская военная тактика, которая сделала возможным такое леденящее душу уничтожение, сыграла ключевую роль в, казалось бы, неудержимой монгольской экспансии. Монгольские воины были в высшей степени искусны в общении на огромных расстояниях с помощью домашних животных, метод, который они усовершенствовали в течение нескольких столетий. Чингисхан также остро использовал шпионов, которые помогали в коварном подрезании его врагов без их ведома. Все это в сочетании с использованием новых технологий и вооружения (осадные орудия, минометы, порох) способствовало тому, что сейчас считается самым большим расширением власти в истории (согласно History Extra). Неудивительно, что Чингисхана часто называют самым опасным правителем всех времен.

автор: Люк Холден

источник: grunge.com

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