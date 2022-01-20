Монголия борется с нашествием полевок, - пишет Global Press Journal

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, популяция грызунов увеличилась в геометрической прогрессии из-за чрезмерного выпаса скота, более высоких температур и сокращения хищников. По данным министерства, заражение угрожает одной трети монгольских лугов, около 38,6 млн гектаров или 149 000 квадратных миль. Помимо того, что полевки питаются кормом, предназначенным для домашнего скота, их норы оставляют в земле норы, представляющие опасность для людей и лошадей. Доктор Цэвээндорж Далхаа, руководитель лаборатории исследований грызунов Научно-исследовательского института защиты растений, говорит, что люди должны взять на себя ответственность за кризис, нарушив экосистему, охотясь или изгоняя лисиц и других естественных хищников полевок.

Бескрайняя прерия превратилась в дуршлаг, усеянный чем-то вроде лунок для гольфа. Маленькие серые грызуны носятся туда-сюда, и их становится все больше по мере того, как солнце поздней осени согревает монгольские степи в центральном Хангайском районе страны.

Мөнх-Эрдэнэ Баасанжав, пастух с 30-летним стажем, просверливает отверстие в приподнятой насыпи и засовывает внутрь руку, чтобы подтвердить свои опасения: гнездо из густой травы. После удаления материала он закачивает в яму 60 литров воды, что является экологически безопасным методом вымораживания существ.

«Когда я был ребенком, кое-где были грызуны, а теперь они суетятся повсюду, как пыль поднимается», — говорит он.

Вредителями являются полевки Брандта, одни из самых быстро размножающихся млекопитающих в мире. Самки полёвок могут рожать три раза в год, каждый раз до 11 детёнышей. Только один из этих грызунов размером с ладонь человека может съесть 34 грамма (1 унцию) травы в день и накопить 9 килограммов (20 фунтов) сена на зиму.

Энхболд Нанж, доктор биологических наук из Научно-исследовательского института защиты растений, национальной организации, изучающей пастбища и вредителей Монголии, говорит, что 100 полевок на гектар — это нормально, но сейчас в некоторых районах их до 2000. По оценкам, их общая численность превышает миллиард полевок. «Это слишком много, — говорит он. «Он переворачивает землю».

источник: Global Press Journal

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