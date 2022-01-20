Монголия теперь имеет самое большое количество женщин-послов в своей дипломатической истории

CentralAsia (MNG) - Последняя осенняя сессия Великого Государственного Хурала (парламента) назначила послов в три страны.

В результате впервые в своей истории дипломатическая служба Монголии имеет наибольшее количество женщин-послов — шесть.

Об этом на своем сайте написала министр иностранных дел Б.Батцэцэг.

«Мы уделяем больше внимания назначению послов на основе заслуг и повышению их профессионализма. Вновь назначенные послы являются высокообразованными и опытными профессиональными дипломатами. Еще один момент, который следует отметить, заключается в том, что в истории современной дипломатии женщины редко назначаются послами. На этот раз из 31 посла шесть женщин-послов. В результате женщины занимают эту в высшей степени гендерно-нейтральную позицию и что женское лидерство рассматривается в международных делах», — писала она.

На вчерашней встрече назначены следующие послы:

Г-жа Сарантогос Эрдэнэцогт — Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Корея;

Г-н Сэргэлэн Пурэв — Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Кувейте;

Г-жа Гэрэлмаа Даваасурэн назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Швейцарской Конфедерации.

До этого были назначены:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Итальянской Республике г-жа Ц. Нарантунгалаг

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Бразилии и Чили г-жа Ш.Батцэцэг

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Болгарии г-жа Л.Саянаа

Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии во Французской Республике г-жа У. Нямхуу.

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