Монгольские брейк-танцоры готовятся к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Фото

CentralAsia (MNG) - Национальный чемпионат по брейк-дансу прошел в последний день национального объединенного чемпионата 15 спортивных федераций Монголии.

Соревнования по брейк-дансу Монгольской ассоциации спортивных танцев проводились в трех категориях: BBoy, Hiphop и Electro.

В категории BBoy:

1 место: Duk

2 место: Hatiraa flow

3 место: Smork

В категории Hiphop:

1 место: Tulga

2 место: Shatar

3 место: Altuush

В категории Electro:

1 место: Buyant

2 место: Huslen

3 место: Dalai

Брейк-данс (breakdance) — спортивный стиль уличных танцев, созданный в США афроамериканской и пуэрториканской молодёжью в начале 1970-х годов. К концу семидесятых танец начал распространяться в других сообществах и становился всё более популярным.

Хотя брейк-данс разнообразен по количеству вариаций, доступных в танце, он в основном состоит из четырёх видов движений: toprock, downrock, power move и фризы. Брейк-данс обычно исполняется под песни, содержащие драм-брейки (соло на ударных), особенно в хип-хоп-музыке, фанке, соуле и брейкбите, хотя современные тенденции допускают гораздо более широкое разнообразие музыки в определённых диапазонах темпа и ритмов.

Практикующего этот танец называют би-боем, би-гёрлой, брейк-дансером или брейкером. Хотя термин «брейк-данс» часто используется для обозначения танца в популярной культуре и в индустрии развлечений, «би-боинг» и «брейкинг» были исходными терминами и предпочитаются большинством первопроходцев и наиболее известных практиков.

Брейк-данс был включён в программу Олимпийских игр 2024, которые пройдут в Париже.

Музыка для брейк-данса

Для брейкинга нужна особая музыка, поскольку би-бой двигается по-настоящему хорошо лишь тогда, когда он чувствует правильный ритм, заставляющий его выжимать из себя максимум. Поэтому, в засимости от стиля каждого отдельно взятого танцора и наиболее подходящая музыка будет разной. Но существуют общие закономерности, которые объединяют различные стили музыки для брейк-данса. Главный образом это то, что она обязательно должна быть ритмичной, драйвовой и иметь четкую линию ударных. Наиболее распространёнными стилями являются:

Фанк

Рэп

Брейкбит

Электронная музыка

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