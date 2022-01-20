экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Монголии выявлено 3 119 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 3 тыс. 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 418 тыс. 884.

Из новых случаев 1 тыс. 725 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 394 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 214 пациента находится в легком, 5 тыс. 579 — в среднем, 8795 — в тяжелом и 76 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерло 3 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 019.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России задержан гражданин Узбекистана, планировавший отправиться в Сирию для присоединения к боевикам
  • Чингисхан несет ответственность за возмутительное количество смертей, - grunge.com
  • В Узбекистане ПЦР-тест на коронавирус ежедневно сдают 50 тысяч человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com