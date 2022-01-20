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Узбекистан и Россия намерены укреплять дальнейшее двустороннее сотрудничество

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 января принял заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Как говорится в сообщении, договоренности недавних встреч и контактов на высшем уровне укрепили узбекско-российское стратегическое партнерство и расширение многоплановых отношений. Растут объемы товарооборота, осуществляются крупные проекты промышленной кооперации и приоритетные гуманитарные программы.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшего развития и раскрытия потенциала полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете произошедших событий в регионе.

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