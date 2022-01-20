экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Переселение мигрантов из Узбекистана в село Ленинградской области РФ вызвало протесты местного населения

CentralAsia (UZ) -  Жители деревни Караваево Кингисеппского района Ленинградской области пригрозили 22 января выйти на народный сход из-за того, что в деревне поселили мигрантов из Узбекистана, сообщает 47news.ru.

Узбекские мигранты работают на газохимическом комплексе «Газпрома» под Усть-Лугой.

По словам сельчан, они опасаются, что численность мигрантов в селе будет больше количества проживающих сельчан. Зимой здесь живут максимум 20 человек, а летом население села достигает 70 человек.

Для мигрантов построено два общежития на 100 человек каждое.

Местные жители жалуются, что мигранты не говорят по-русски, «бесконтрольно гуляют по сельской местности» и игнорируют сделанные в их адрес замечания.

«Появление такого количества мигрантов, находящихся там без денег и еды, может способствовать совершению преступлений в отношении местного населения. Под угрозу могут быть поставлены жизни и здоровье людей. Кроме взрослых в деревне живут дети, а престарелые жители уже боятся выходить за территорию своих участков. Все это может спровоцировать рост преступности и народные волнения», — написали жители села в заявлении в местное правительство.

По жалобам жителей полиция провела проверку и заявила, что в бараке поставлены на учет 47 граждан Узбекистана и с документами у них все в порядке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Премьер-министр России призвал работодателей перевести персонал на удаленку
  • Лукашенко отмывает деньги через Монголию, - EU Reporter
  • В Испании умер самый старый мужчина в мире. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com