экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России задержан гражданин Узбекистана, планировавший отправиться в Сирию для присоединения к боевикам

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанец, находившийся на заработках России, был задержан в результате совместной операции Службы государственной безопасности Узбекистана и ФСБ России в момент, когда тот пытался уехать в Сирию для присоединения к боевикам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила СГБ.

Как приводится в официальном сообщении, задержанный является уроженцем Кашкадарьинской области. Он планировал вступить в ряды боевиков в Сирии с целью участия в боевых действиях. Его уже доставили в Узбекистан. По уголовному делу в отношении него ведется следствие.

12 января Службы госбезопасности Узбекистана сообщала о задержании в Москве еще одного гражданина республики, который также планировал отправиться в Сирию и примкнуть там к террористам. Уроженца Сурхандарьинской области Ж.Х. 1987 года рождения задержали в результате совместной операции спецслужб двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки в Монголии выявлено 3 119 новых случаев COVID-19
  • Бывший президент Кыргызстана А.Акаев и ректор МГУ спрогнозировали будущее COVID, - СМИ
  • Компания Turquoise Hill Resources добыла 468 тыс. унций золота на месторождении Оюу-Толгой в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com