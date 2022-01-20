В России задержан гражданин Узбекистана, планировавший отправиться в Сирию для присоединения к боевикам

CentralAsia (UZ) - Узбекистанец, находившийся на заработках России, был задержан в результате совместной операции Службы государственной безопасности Узбекистана и ФСБ России в момент, когда тот пытался уехать в Сирию для присоединения к боевикам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила СГБ.

Как приводится в официальном сообщении, задержанный является уроженцем Кашкадарьинской области. Он планировал вступить в ряды боевиков в Сирии с целью участия в боевых действиях. Его уже доставили в Узбекистан. По уголовному делу в отношении него ведется следствие.

12 января Службы госбезопасности Узбекистана сообщала о задержании в Москве еще одного гражданина республики, который также планировал отправиться в Сирию и примкнуть там к террористам. Уроженца Сурхандарьинской области Ж.Х. 1987 года рождения задержали в результате совместной операции спецслужб двух стран.