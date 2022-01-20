Первый саммит в Индии с главами стран Центральной Азии пройдет в онлайн-формате

- Азия и мир, политика
- 9:47, 20 января 2022
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CentralAsia (CA) - Саммит Индия-Центральная Азия пройдет в онлайн-формате из-за распространения коронавируса, пишет индийское издание The Hindu.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет встречу с пятью центральноазиатскими лидерами на следующей неделе 27 января, сообщило Министерство иностранных дел Индии. Также указано, что участники саммита не поедут в Дели, как планировалось, в качестве главных гостей на празднование Дня Республики.
Премьер-министр Моди также подтвердил, что на мероприятии в качестве главного гостя не будет иностранного высокопоставленного лица.
Президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в декабре приняли приглашение совместно присутствовать на параде и приеме в честь Дня Республики.
Ожидается, что во время первого саммита Индия-Центральная Азия лидеры обсудят шаги по продвижению отношений между Индией и Центральной Азией на новый уровень. Также ожидается, что они обменяются мнениями по представляющим интерес региональным и международным вопросам, также по развивающейся ситуации в области безопасности в регионе.