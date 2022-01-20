Монгольский парень вошел в число 100 лучших баскетболистов в список ESPN

CentralAsia (MNG) - ESPN, популярный спортивный канал в США, имеет традицию ежегодно определять лучших баскетболистов колледжей. В рамках этого 2022 ESPN 100 определил 100 лучших баскетболистов. Ш.Энхийн-Од, сын заслуженного монгольского спортсмена Ц.Шаравжамца и из Уиллоуби, Огайо, Международной спортивной академии, стоит в этом списке на 100 месте. Он также был удостоен четырех звезд.

Он также занимает 29-е место в категории SF в качестве нападающих.

Список 100 лучших возглавил Дерек Ливели, студент Университета Дьюка, за ним следуют Амари Бейли, Кеонте Джордж, Дэрик Уайтхед и Кайл Филиповски.

Энхийн-Од, которому в этом году исполняется 20 лет, недавно решил учиться в Дейтонском университете на стипендию. Костас Адетокунбо, Оби Топпин, Крис Джонсон, Брайан Робертс и Крис Райт из этого университета — все они играли в NCAA, первом дивизионе Американской национальной спортивной ассоциации колледжей.

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