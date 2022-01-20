Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин решил в этом году не участвовать в крещенских купаниях.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что представители церкви ранее рекомендовали гражданам из-за эпидемиологической ситуации «подумать», прежде чем участвовать в крещенских купаниях. Путин решил прислушаться к советам, сказал Песков.