Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение
- Азия и мир, политика
- 10:16, 20 января 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин решил в этом году не участвовать в крещенских купаниях.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что представители церкви ранее рекомендовали гражданам из-за эпидемиологической ситуации «подумать», прежде чем участвовать в крещенских купаниях. Путин решил прислушаться к советам, сказал Песков.
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