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Узбекистан возобновил авиарейсы в Казахстан

CentralAsia (UZ) -  Все авиарейсы в Казахстан восстановлены, передает пресс-служба авиакомпании «Uzbekistan Airways».

АО «Uzbekistan Airways» сообщает, что с 19 января 2022 года регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент-Алматы-Ташкент, Самарканд-Алматы-Самарканд, Нукус-Актобе-Нукус, Ургенч-Актау-Ургенч, Нукус-Актау-Нукус, Ташкент – Нур-Султан – Ташкент будут осуществляться согласно расписанию.

Полеты были приостановлены в связи с беспорядками в Казахстане, которые начались 2 января после резкого повышения цен на сжиженный газ.

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