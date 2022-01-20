Узбекистан возобновил авиарейсы в Казахстан

- Узбекистан, новости компаний
- 10:27, 20 января 2022
- Просмотров: 247
CentralAsia (UZ) - Все авиарейсы в Казахстан восстановлены, передает пресс-служба авиакомпании «Uzbekistan Airways».
АО «Uzbekistan Airways» сообщает, что с 19 января 2022 года регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент-Алматы-Ташкент, Самарканд-Алматы-Самарканд, Нукус-Актобе-Нукус, Ургенч-Актау-Ургенч, Нукус-Актау-Нукус, Ташкент – Нур-Султан – Ташкент будут осуществляться согласно расписанию.
Полеты были приостановлены в связи с беспорядками в Казахстане, которые начались 2 января после резкого повышения цен на сжиженный газ.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.