Террорист из Норвегии, убивший 77 человек, вновь просит об УДО

Андерс Брейвик

CentralAsia (CA) - Ультраправый экстремист-неонацист Андерс Брейвик, летом 2011 года совершивший теракт в центре Осло и в молодежном лагере, вновь просил об условно-досрочном освобождении во время заседания суда в норвежской тюрьме Шиен. Об этом пишет BBC.

22 июля 2011 в Норвегии произошли два теракта: один в центре столицы Осло, и другой – на острове Утёйя. Виновником преступлений был 32-летний Андерс Брейвик.



22 июля в 15:25 в Правительственном квартале Осло прогремел взрыв от заложенной в автомобиль Volkswagen Crafter бомбы, изготовленной из сельскохозяйственных удобрений. Удобрения Брейвик взял из собственного предприятия по выращиванию овощей, созданной им двумя годами ранее. От взрыва 7 человек погибли на месте, ещё один человек скончался в больнице от полученных травм. 209 человек получили ранения, среди них были и члены правительства.



В тот же день чпустя полтора часа Брейвик доехал до паромной переправы у острова Утёйя, где проходил традиционный молодёжный летний сбор в лагере правящей Рабочей партии. Брейвик был одет как полицейский и предъявив поддельное удостоверение, сообщил о необходимости проведения инструктажа по технике безопасности. Собрав вечером вокруг себя десятки подростков и молодых людей, он открыл по ним огонь, продолжавшийся больше часа и сопровождавшийся криками «Умрите, марксисты!». В результате теракта было убито 69 человек.

Убийца неоднократно просил о помиловании и жаловался на «бесчеловечные», по его словам, условия содержания, которые позже были признаны приемлемыми. Террорист признался в совершенных преступлениях, но не признав при этом вину. Он назвал свои действия ужасными, но необходимыми. По собственным словам заключенного, он гордится проделанной работой.

Войдя в оборудованный в тюрьме зал суда, Брейвик первым делом вскинул правую руку. В левой он держал лист бумаги с крупной надписью «Остановите свой геноцид против наших белых наций!». Также на заседании он назвал себя кандидатом в депутаты норвежского парламента. Представитель прокуратуры Гульда Карлсдоттир перед началом заседания заявила, что ведомство считает Брейвика таким же опасным, а его освобождение являлось бы ошибкой.

Карлстоддир также отметила, что регулярно просящий об УДО неонацист по прошествии года вновь может запрашивать помилование.

Андерс родился 13 февраля 1979 года в семье фермера-дипломата и медсестры. Родители развелись когда мальчику был год. Известно, что оба поддерживали ту самую Норвежскую рабочую партию, против участников молодёжного лагеря которой мужчина и совершил преступление. Отец Йенс Брейвик отрекся от своего сына, сказав что тот обязан покончить с собой после такого деяния. Брейвик позиционирует себя как националиста и заявляет о своей ненависти к мультикультуризму, который он называет «большой ложью» и мусульманам, которые по его мнению разрушали норвежское общество, поддерживая террористическую сеть «Аль-Каида». При этом, Брейвик сам признавался в своем желании подражать последним и в юности близко дружил с пакистанцем, с которым они вместе разрисовывали стены граффити. Что касается его политических предпочтений, то Брейвик чтит Черчилля, и выражает уважение таким современникам как Владимир Путин.