Поддержка бизнеса в Алматы: освобождение от аренды, коммуналки и кредит

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы будет оказана существенная поддержка бизнесу в связи со случившимися беспорядками в виде освобождения от арендной и коммунальной платы, об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев и передает ИА «NewTimes.kz».

От арендной оплаты освободят арендаторов ТРЦ Silkway, «Пассаж», ЦУМ, «Москва» на шесть месяцев и на три месяца от коммунальных платежей.

Вместе с этим пострадавшим от погромов алматинским предпринимателям также будет предоставлена возможность получения кредита до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2% годовых на срок до 12 месяцев под залог или частичную гарантию социально-предпринимательской корпорации «Алматы».

Однако, как сообщили в пресс-службе акимата, этого соглашения нет.

«По аренде речь идет о том, что мы обратились к собственникам и они поддерживают. Но, льготный период или полное высвобождение от аренды и на какой период, детали решаются в индивидуальном порядке в зависимости от суммы понесенного арендатором ущерба», − разъяснили в градоначальстве.

Коммунальные расходы пострадавшего бизнеса закроют за счет средств местного бюджета.

По данным NewTimes.kz, за 11 января в Алматы были разгромлены 14 ТРЦ.

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