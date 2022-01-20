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В Алматы задержаны мужчины, раздававшие оружие участникам беспорядков

CentralAsia (KZ) -  В Алматы задержали троих подозреваемых, который засветились на видео, раздавая оружие участникам массовых беспорядков, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что их сотрудниками были установлены личности подозреваемых, которые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на площади Республики. Этот эпизод попал на видео и был опубликован в соцсетях и репортажах телеканалов.

"Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Всем задержанным от 19 до 20 лет. Сами они утверждают, что напасть на оружейный магазин и раздавать оружие их заставила группа неизвестных людей.

"Это были люди в противогазах, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?" – отметил один из подозреваемых.

Полицейские устанавливают личности координаторов этой группы и истинный мотив действий задержанных.

Ранее госсекретарь сообщил, что спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках в стране участвовали члены радикальных и экстремистских организаций.

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