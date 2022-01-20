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В Казахстане освобожден от должности заместитель министра обороны
Дарын Туяков
Дарын Туяков

CentralAsia (KZ) -  Дарын Туяков освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана.

Как сообщает Акорда, соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

19 января указом президента Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны. Новым министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией.

Токаев заявил, что Мурат Бектанов не проявил командирских качеств в период беспорядков в Казахстане.

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