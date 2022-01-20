За год в Узбекистан были доставлено 518 тел граждан, погибших за границей

- Узбекистан, общество
- 13:07, 20 января 2022
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CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в течение 2021 года оказало содействие в доставке на родину тел 518 граждан, скончавшихся за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
За этот период домой также был возвращён 321 человек, оказавшийся в сложной ситуации за границей.
Агентство выделило разовую финансовую помощь 7534 трудовым мигрантам, помогло временно разместить в хостелах 358 и покрыло расходы на медицинские услуги 17 мигрантов, получивших тяжкие телесные повреждения за рубежом.
8811 трудовых мигрантов, работающих за рубежом, получили правовую помощь агентства, свыше 295,1 тысячи — консультационные услуги, 6283 — социальную помощь и 13,4 тысячи — финансовую.
Кроме того, агентство добилось выплаты для трудовых мигрантов от работодателей зарплаты и денежных компенсаций в сумме более 984 тысячи долларов США.