В Алматы обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках

CentralAsia (KZ) - В Алматы нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, передает Telegram-канал @almatyapat.

Ранее глава департамента Канат Таймерденов рассказал, что в этом месяце неизвестные совершили около семи нападений на морг, из которого похитили 41 тело.

"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", — цитирует Азирбек Telegram-канал "Алматинская трагедия", созданный для публикации официальной информации о январских событиях в республике.

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алматы и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.

На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.

По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.

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