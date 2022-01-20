Европарламент призвал к международному расследованию событий в Казахстане и введению санкций

CentralAsia (KZ) - Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призывают инициировать международное расследование. Об этом передает РИА Новости.

Кроме того, Европарламент предлагает также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, следует из обнародованного окончательного проекта резолюции.

Ожидается, что резолюция по Казахстану будет утверждена на пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг во второй половине дня. Резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.

«Европейский парламент напоминает о недавно утвержденном ЕС глобальном режиме санкций за серьезные нарушения в области прав человека, который позволяет преследовать лиц, причастных к таким нарушениям во всем мире. В случае с Казахстаном этот режим позволяет преследовать лиц и организации, причастные или связанные с широким и систематическим нарушением прав человека. ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», - говорится в документе.

Евродепутаты также призывают ЕС и международное сообщество «незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране». В частности, в резолюции указывается, что необходимо провести расследование «исчезновений, сообщений о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алмате и других населенных пунктах Казахстана».

Депутаты в резолюции предлагают странам Евросоюза инициировать задействование Московского механизма ОБСЕ, «чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Алмате в январе 2022 года, а также других утверждений о нарушениях прав человека».

Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в урегулировании ситуации в Казахстане, «в том числе, за счет визитов в Казахстан самого верховного представителя по внешней политике ЕС (Жозепа Борреля) или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии».

ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте, а также «прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами».

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