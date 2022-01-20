Главного налоговика Узбекистана в прессе обвинили в сексизме по отношению к журналистке

CentralAsia (UZ) - Председатель Государственного налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев 17 января созвал пресс-конференцию для того, чтобы успокоить недовольных новыми изменениями в налоговом законодательстве предпринимателей, и оказался в центре скандала из-за своего высказывания в адрес журналистки.

Пользователи узбекского сегмента социальных сетей возмутились поведением «главного налоговика», который отказался отвечать на вопрос журналистки интернет-издания, заявив, что она «еще молоденькая девчонка», и расценили его слова как «агрессивность» и «сексизм».

Представители узбекистанских СМИ обвинили Шерзода Кудбиева «в уходе от ответа», когда он отказался отвечать на вопрос журналистки Qalampir.uz во время пресс-конференции, заявив, что она «не имеет права говорить от имени народа».

Местные журналисты ожидали, что на пресс-конференции 17 января председатель Государственного налогового комитета разъяснит суть последних изменений в налоговом законодательстве Узбекистана. Новые изменения в налоговом законодательстве республики, в частности, повышение налога на имущество вызвало недовольство среди предпринимателей и населения.

Ранее Кудбиев заявлял, что целью новых изменений в налоговой системе являются «вывод бизнеса из тени и ликвидация обнальных организаций, обворовывающих госбюджет и ухудшающих конкурентные условия для законопослушных налогоплательщиков».

Накануне пресс-конференции в Ташкенте некоторые пользователи узбекского сегмента социальных сетей высказывали недовольство тем, что глава Государственного налогового комитета пригласил на пресс-конференцию журналистов, а не специалистов в налоговой сфере и предпринимателей, чтобы, таким образом, легко уйти от ответа на трудные и неудобные вопросы.

Впервые Шерзод Кудбиев попал в поле зрение местной прессы три года назад, когда занимал должность министра занятости и трудовых отношений Узбекистана.

В июне 2019 года его обвинили в «инсценировании выездного приема граждан» в Ферганской области. Источники сообщали, что на самом деле Кудбиев приехал в область не для встречи с безработными гражданами, а на свадьбу своих родственников.

Местные блогеры писали, что после приема, посвященного вопросу безработицы в области, в отчет была внесена информация о трудоустройстве местных жительниц, которые на самом деле уже имели работу.

После поездки Шерзода Кудбиева в Фергану в соцсетях распространилось видео из чайханы в Риштанском районе, на котором запечатлено, как Кудбиев и его заместитель празднуют какое-то событие.

Спустя месяц после поездки в Фергану, Кудбиев был назначен советником президента Узбекистана по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Среди местных журналистов и блогеров ходят разговоры о том, что Шерзод Кудбиев является родственником первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзияевой. Однако ранее сам Кудбиев опровергал эту информацию. В своем интервью Alter Ego он заявлял, что не имеет родственные связи с президентом или его супругой.

41-летний Шерзод Кудбиев был назначен председателем Государственного налогового комитета Узбекистана в мае 2020 года.