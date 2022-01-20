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В Узбекистане родился ребенок-богатырь весом в 6 кг

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 18 января текущего года жительница города Ферганы Мавлуда Ходжаева родила мальчика-богатыря весом 6 килограммов 90 граммов.

Рост младенца – 60 сантиметров. По имеющимся сведениям, младенец появился на свет на 39-й неделе при помощи кесарева сечения.

– Это четвертый ребенок у матери, – цитирует УзА слова главного врача родильного отделения Шоиры Исмаиловой. – Ей 33 года. «Алпомыш» из Ферганы и его мать здоровы и находятся под надзором врачей.

Как сообщается, это самый крупный ребенок, появившийся на свет в родильном отделении. И ранее здесь появлялись на свет крепыши, например вес одного из новорожденных составлял 5 килограммов.

А самым большим ребенком в мире считается новорожденный, вес которого составлял 10 килограммов 800 граммов. Его произвела на свет в 1879 году канадка Анна Бейтс.

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