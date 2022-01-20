Алишер Усманов назвал металл, который станет «новым золотом»

CentralAsia (CA) - К 2040 году спрос на медь вырастет в 2,7 раза, этот металл будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики, пишет Усманов.

Медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе, говорится в колонке основателя группы USM (в нее входит компания «Удоканская медь») Алишера Усманова на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — пишет он.

В статье Усманов привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому моменту спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», — пишет Усманов.

Вместе с тем, отмечает основатель USM, в ближайшие годы спрос на медь привел к скачкам цен на металл и в будущем может превысить предложение. Чтобы избежать дефицита меди, нужно инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности, считает он.

В мае 2020 года Всемирный банк представил доклад, согласно которому к 2050 году добыча таких минералов, как медь, графит, литий и кобальт, может увеличиться почти на 500%, чтобы удовлетворить растущий спрос на чистые энергетические технологии. По оценкам авторов, для использования ветровой, солнечной и геотермальной энергии и для хранения энергии в целях удержания процесса потепления на уровне менее 2°C потребуется свыше 3 млрд тонн минералов и металлов.

В 2020 году медь, которая используется во всех отраслях, начиная от энергетики и заканчивая строительством, выросла в цене более чем на 22%, обращали внимание аналитики Goldman Sachs. Подъем стоимости металла вызван перебоями в поставках из-за карантинных мер и быстрым восстановлением спроса со стороны Китая. По их прогнозам, цены, «весьма вероятно», достигнут исторических максимумов в первой половине 2022 года.