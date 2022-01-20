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Пострадавшие во время январских событий предприниматели Казахстана получат отсрочку по кредитам

CentralAsia (KZ) -  Пострадавшим от введения режима чрезвычайного положения юридическим и физическим лицам в Казахстане предоставят отсрочку платежей по всем видам займов и микрокредитов на три месяца, сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что микрофинансовые организации и банки Казахстана не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки, которые были разработаны на фоне введения чрезвычайного положения. Финрегулятор заявлял, что пострадавшим от введения ЧП физическим и юридическим лицам также предоставляется отсрочка платежей по кредитам.

«Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и микрокредитными организациями не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения», - сказал Терентьев на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что допущенные просрочки в погашении кредитов и полученная отсрочка «не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о нем в кредитное бюро».

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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