ЦБ Узбекистана оставил основную ставку на уровне 14%

CentralAsia (UZ) - Основная ставка Центрального банка оставлена без изменений на уровне 14% годовых в целях достижения прогнозных показателей инфляции в 2022 году на фоне динамики высокого экономического роста, а также для сохранения денежно-кредитных условий, способствующих снижению роста цен, сообщила пресс-служба ЦБ.

По итогам 2021 года инфляция сформировалась на уровне промежуточного целевого показателя — таргета и составила 10%.

Уровень базовой инфляции по итогам 2021 года также замедлился до 8,8%, самого низкого показателя за последние пять лет.

По итогам 2021 года девальвация обменного курса сума составила 3,4%, что является самым низким показателем за три года.

В 2022 году прогнозируется рост валового внутреннего продукта около 5,5−6,5%. При этом, направленные в 2020—2021 году в экономику фискальные стимулы будут одним из основных факторов поддержания экономической активности и в первой половине 2022 года.