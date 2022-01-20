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Около 50 000 студентов из Узбекистана обучаются в вузах России

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день количество узбекских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях России, достигло 48,7 тыс. человек. Эта цифра отражена в сообщении Минобрнауки России.

По данным министерства, несмотря на пандемию, количество иностранных студентов, обучающихся в России, за последние годы увеличилось на 26 тысяч человек — с 298 тысяч иностранцев, обучающихся в российских вузах в 2019 году, до 324 тысяч к 2021 году.

Среди иностранных студентов наибольшее количество студентов, обучающихся в России, составляют граждане Казахстана (61 000 человек), за ними следуют студенты из Узбекистана. Далее Китай (32,6 тыс. чел.), Туркменистан (30,6 тыс. чел.), Таджикистан (23,1 тыс. чел.), Индия (16,7 тыс. чел.), Египет (12,4 тыс. чел.), Беларусь (10,2 тыс. чел.), студенты из Украины (9,1 тыс. чел.) и Кыргызстана (8,6 тыс.).

Большинство иностранных студентов изучают в России медицину. В то же время среди казахстанских и узбекских студентов отмечается большой спрос на экономику и менеджмент.

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