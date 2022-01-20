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Касым-Жомарт Токаев переговорил с Шавкатом Мирзиёевым
// Спутник

CentralAsia (UZ) -  20 января состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки и регионального взаимодействия, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства выразил поддержку принимаемым президентом Казахстана мерам по стабилизации ситуации в стране.

Состоялся также обмен мнения по вопросам обеспечения региональной безопасности. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

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