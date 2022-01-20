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В ОДКБ заявили о необходимости помощи Таджикистану для сдерживания потенциальных угроз

CentralAsia (TJ) -  Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о необходимости помочь Таджикистану в сдерживание потенциальных угроз.

Об этом он сказал 20 января на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал депутатов о ситуации в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ и обозначил угрозы, исходящие с территории Афганистана. Станислав Зась подчеркнул необходимость оказания помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдельно Зась проинформировал депутатов об итогах проведения миротворческой операции в Казахстане. Он сказал, что потерь среди личного состава, вооружений и военной техники по ее итогам нет.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 10 января на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в виртуальном формате, обратил внимание членов Совета на наличие спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и радикализма в государствах-членах ОДКБ, а также их усилия по привлечению и пропаганде среди граждан.

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