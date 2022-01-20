В Узбекистане разрешили вакцинацию от коронавируса детей с 5 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане дети в возрасте от 5 до 11 лет теперь также могут получать вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекитана Нурмат Отабеков.

«В нашей стране подготовлена специальная инструкция по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет (с разрешения их родителей или опекунов). Их вакцинируют дозой 0,1 мл вакцины Pfizer. Для эффективного использования 6-дозовой вакцины одновременно будут вакцинированы 18-20 детей», - рассказал Нурмат Отабеков.

В сентябре прошлого года детям в возрасте от 12 до 18 лет разрешили прививаться от COVID-19 вакциной Pfizer. На сегодняшний день вакцинировано почти 800 000 человек этой возрастной группы.