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Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы многопланового сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 января провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По информации пресс-службы главы государства, были рассмотрены актуальные вопросы укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

С удовлетворением отмечена успешная реализация проектов кооперации, которая способствует устойчивому росту показателей взаимной торговли, расширению масштабов практического взаимодействия в области промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, транспорта. Активизировались региональные обмены, совместно осуществляются важные гуманитарные программы.

Президенты Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по региональной повестке и аспектам взаимодействия в рамках многосторонних структур. Обсужден график предстоящих встреч и мероприятий.

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