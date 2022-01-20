Президент Беларуси назначил дату референдума по Конституции

- Азия и мир, общество
- 22:32, 20 января 2022
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CentralAsia (CA) - Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Президент страны Александр Лукашенко в 20 января подписал соответствующий указ.
В документе определена формулировка вопроса, на который будут отвечать граждане: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через десять дней после официального опубликования результатов. Согласно избирательному кодексу республики, датой принятия решения референдумом считается день его проведения.
«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», — отмечается в сообщении.
27 декабря госагентство БелТА опубликовало проект изменений и дополнений в Основной закон. Поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Конституцию предлагается дополнить статьей о неприкосновенности президента, которая также запретит привлекать бывшего президента к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий.
В проекте предлагается закрепить право президента вводить чрезвычайное положение при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан и территориальной целостности. Это решение должно быть утверждено Советом республики (верхней палатой парламента).
Документ предусматривает закрепление брака как «союза мужчины и женщины», которые «имеют равные права в браке и семье». Проект поправок включает и ряд других изменений.
Весной 2019 года Лукашенко впервые заявил, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте. В июне 2020-го он анонсировал внесение в Конституцию поправок. Президент вновь заговорил о поправках на фоне протестов после выборов 9 августа 2020 года. Тогда Лукашенко сказал, что готов отдать другим ветвям власти часть президентских полномочий.
В ноябре 2020 года глава государства заявил, что не будет президентом после принятия новой Конституции.