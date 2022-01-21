Цифровые игры, созданные монголами, скачали 35 миллионов раз в США и Европе

CentralAsia (MNG) - Цифровые игры развиваются стремительно. Согласно исследованию, глобальная рыночная стоимость цифровых игр превысила 170 миллиардов долларов, что в 13 раз превышает ВВП Монголии. Монгольская молодежь уже заняла свое место на этом рынке. Четыре мобильные игры, разработанные монгольской молодежью, скачали в общей сложности 35 миллионов раз, каждая из которых возглавляет чарты Play Store и App Store в США и Европе.

«Вместе со своим другом Л.Баясгаланом я начал разработку мобильных игр в 2012 году со склада полиграфической фабрики. В то время мы были вдохновлены игрой Tetris Battle и рассматривали этот рынок, которую можно развивать. Когда мы впервые вошли в эту область, мы подумали: «Любую программу или игру можно разработать и усовершенствовать». Но это была не просто разработка программного обеспечения. Мы терпели неудачу шесть лет, и мы целыми днями пытались сделать идеальную игру. Это было очень неправильно. Одной из важнейших задач было изучить и обратить внимание на рынок. Набравшись опыта, компания была основана в 2018 году совместно с Л.Баясгаланом. В настоящее время мы разрабатываем и поставляем Hyper Casual, простую и понятную мобильную игру для всех возрастов.Тогда в нашей компании было 5-6 человек, а сейчас 17. Мы также планируем добавить больше участников», - говорит Б.Буянзаяа, основатель компании Black Candy.

«За последние четыре года мы разработали около 50 игр, четыре из которых были выпущены на международном уровне и возглавили топ-чарты Play Store и App Store».

«Общее количество просмотров наших популярных игр достигло 35 миллионов. К ним относятся:

- «Escalators» возглавляет чарт App Store с 12 миллионами загрузок в 21 стране.

- «Archers.io» возглавляет Top Chart App Store с 12 миллионами загрузок в 16 странах.

- «Commuters» занял шестое место в Top Chart App Store с шестью миллионами загрузок в США.

- «Pro Builder 3D» скачали 4,7 миллиона раз, - уточнил Буянзаяа.

«Наша ближайшая цель — стать компанией, которая продает наши собственные гиперказуальные игры (Hyper Casual). На данный момент нам удалось создать качественную игру. Однако, поскольку мы не можем экспортировать наши игры на международный рынок, мы подпишем контракт с иностранной компанией и передадим им нашу продукцию. Так что мы будем компанией, которая сама выводит свою продукцию на рынок», — поясняет он.

«Сейчас мы работаем с израильской компанией Super Sonic. Мы разработаем игру, а они выпустят ее на международный рынок. Разделим доход согласно договору. Раньше мы работали с Voodoo во Франции, — сказал Буянзаяа. «Наша цель — войти в число 25 лучших игровых компаний мира. И это возможно. У нас есть опыт и будущее».

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