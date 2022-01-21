Музей Айдахо откроет выставку Чингисхана. Видео

CentralAsia (MNG) - В эти выходные в Музее Айдахо откроется выставка, посвященная великому монголу, который был одной из самых влиятельных фигур прошлого тысячелетия.

Чингисхан, или Тэмуужин, как он был известен до того, как получил свой более известный титул, жил примерно с 1162 по 1227 год и основал и правил крупнейшей непрерывной империей в истории человечества, которая распространилась на большую часть Азии, а также в Европу, Ближний Восток и Арктику.

Выставка «Чингисхан: завоевание и культура» будет открыта для публики с субботы до Дня труда.

Экспонат является первым азиатским экспонатом музея. Он включает в себя сочетание исторических предметов и реплик. Выставка также будет включать в себя интерактивные опыты. Каждому посетителю будет назначен один из шести «персонажей», от солдат и генералов до гражданских лиц, и он узнает, как люди из разных слоев общества переживали подъем Монгольской империи.

На выставке также будут представлены живые выступления монгольских танцоров, которые будут жить в Айдахо-Фолс во время выставки.

«Группа историков собралась вместе в 2000 году и фактически определила, что он был самым влиятельным человеком всего прошлого тысячелетия, и для этого есть веские причины, и для этого есть плохие причины», — сказал Джефф Карр. «Поэтому, конечно, мы знаем его как жестокого завоевателя, и в то же время он также был носителем культуры и самостоятельным ученым».

Хаан поднялся со скромного начала, чтобы основать самую большую сухопутную империю в истории.

Его армия состояла из кавалеристов, которые были опытными наездниками и смертоносными луками и стрелами.

«Это аспект азиатской культуры, о котором большинство людей совершенно не подозревают, и он имеет мировое влияние», — сказал коллекционер Фрэнсис Бойд. «Четверть мужчин в Азии являются прямыми или косвенными потомками Чингисхана».

Культурная группа из Монголии даст американцам живой взгляд на их культуру.

«Монгольская культура очень уникальна, особенно монгольская песня, монгольская педальная музыка и особенно танцы, некоторые танцы с масками и что-то в этом роде, это больше привлечет людей, которым нравятся живые выступления, и мы сделали каллиграфию и художественные работы», — сказал Ганаа Нацаг.

«Они будут отвечать на вопросы в меру своих возможностей, а также будут создавать поделки и каллиграфию, чтобы люди снова получили возможность встретиться и пообщаться с представителями монгольской культуры. Так что это не просто двухмерные трехмерные артефакты. но на самом деле люди, с которыми они могут общаться», — сказал директор выставки MOI Рон Хансен.

Эта выставка обещает стать одной из самых захватывающих, которые мы видели в нашем районе, и которую вы можете видеть снова и снова и каждый раз получать новый опыт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения