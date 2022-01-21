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В Улан-Баторе открывается первый магазин Eco life Mongolia по переработке мусора. Видео

CentralAsia (MNG) -  Первый экомагазин был открыт в Улан-Баторе под девизом «Здоровье человека исходит от природы, естественное здоровье исходит от людей», чтобы сортировать, перерабатывать и продавать отходы. Ненужные вещи сдаются и сортируются, а затем поступают на продажу или переработку.

В настоящее время работает более чем с 30 организациями и частными лицами, перерабатывая 90% мебели и декораций.

Он также продает товары, изготовленные домохозяйками и людьми с ограниченными возможностями, и проводит обучение по переработке отходов для детей и женщин.

Г. Гантулга, основатель магазина, сказал: «Мы создаем 4-летний бренд Eco life Монголия и обучаем наших клиентов тому, как повторно использовать отходы для подготовки наших клиентов».

Несмотря на наличие других экологически чистых магазинов в стране, Гантулга добавил, что их магазин является первым в своем роде, поскольку в нем используется вторичное сырье.

Объясняя идею магазина, со-основатель Б. Намуун сказала, что они перерабатывают отходы, такие как древесный лом, бутылки из-под детского сока и газеты, для производства таких товаров, как детские игрушки или даже средства по уходу за кожей.

В условиях закрытия границ и его последствий новый проект призван поддержать дух предпринимательства и инноваций в обществе в эти трудные времена.

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