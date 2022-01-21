Монгольские исследователи генома ищут лечение распространенных смертельных болезней. Видео

CentralAsia (MNG) - Исследователи в рамках проекта «Mongolian Genome» проводят исследования, чтобы диагностировать и лечить болезни, от которых давно страдают монголы.

Рак пищевода, инсульт и сердечная недостаточность — три основных смертельных заболевания, причины заболеваемости которых стремится выяснить руководитель проекта, запущенного в 2019 году, Ж. Амарсанаа.

Он ожидал, что изменение образа жизни может решить эту проблему. Он также упомянул возможные причины, связанные с генами, над определением которых работает проект.

Исполнительный директор лаборатории проекта Д.Энхтуяа сообщила информационному агентству А24, что с самого начала была определена полная последовательность генов трех человек.

«Все гены этих трех человек были прочитаны из образцов цельной крови. Сначала мы выделяем наш генетический продукт, или ДНК, из крови. Эта деятельность включает в себя 250 действий с 99 шагов. Затем образец тестируется, чтобы убедиться, что он содержит достаточную информацию для анализа». — добавила Энхтуяа, объясняя процесс тестирования.

Тем не менее, Амарсанаа сказал, что, поскольку генная терапия стала широко использоваться во всем мире, Монголия нуждается в дальнейшем развитии и продвижении генетики.

источник: А24now.com

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