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Мэр Бишкека обсудил с послом Монголии борьбу со смогом

CentralAsia (MNG) -  Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Кыргызстане Ганхуягом Содном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Стороны обсудили возможность обмена опытом между мэриями столиц двух стран.

«Айбек Джунушалиев обозначил важность развития взаимовыгодного сотрудничества, в частности, Бишкек интересует опыт борьбы со смогом в столице Монголии, в свою очередь Улан-Батор готов внедрить бишкекские технологии озеленения в городских условиях», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что 17 января были отправлены в отставку министр природы, экологии и туризма Монголии Нямжав Уртнасан, ее заместитель и госсекретарь. Как сообщает Regnum, причиной увольнения чиновников стал смог в Улан-Баторе, где загрязнение воздуха стать одной из главных проблем, копившихся годами.

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