Временный комитет по политике развития города Улан-Батора действует как отдельное министерство

CentralAsia (MNG) - 28 мая 2021 года парламент Монголии впервые учредил Временный комитет по политике развития города Улан-Батор, что стало важным событием для столицы и ее жителей.

Временный комитет, состоящий из 26 членов, объединившихся для совместной работы по развитию города, независимо от их партийной принадлежности, сыграл значительную роль в принятии Закона о правовом статусе столицы Улан-Батора. Иными словами, в результате инициативы и усилий Временного комитета столица получила особый статус, позволяющий столичному губернатору присутствовать на заседаниях кабинета министров, напрямую взаимодействуя с премьер-министром и другими членами кабинета.

Временный комитет за короткое время доказал, что является не просто столичной лоббистской группой в парламенте, а важной структурой для определения столичной политики. Члены Временной комиссии участвовали в разработке Закона о правовом статусе столицы Улан-Батора, а теперь и в разработке Устава города.

«2022 год — особый год для столицы. Ради граждан, члены, независимо от их партийной принадлежности, должны работать вместе, чтобы решить многие проблемы, стоящие перед Улан-Батором. Временный комитет должен оказывать политическую поддержку. Д.Сумъяабазар, Мэр Улан-Батора и губернатор столицы проделывает большую работу по решению хаотичного городского планирования, заторов, вызванных несогласованным распределением земель, и других проблем, возникших за последние 30 лет», - говорит спикер парламента Г.Занданшатар.

Помимо двадцати четырех членов, избранных от Улан-Батора, С.Бямбацогт, избранный от аймака Ховд, и Д.Өнөрболор от аймака Сэлэнгэ, выразили готовность сотрудничать со Временным комитетом. люди, живущие в этом городе. Поэтому члены, избранные от избирательных округов в сельской местности, обязательно войдут в состав Временного комитета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения