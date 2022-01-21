Ученые сравнили эффективность естественного и искусственного иммунитета к COVID-19

CentralAsia (CA) - Естественный иммунитет к COVID-19, возникающий после того, как человек переболел, сильнее чем тот, что сформировался после прививки, считают опрошенные РБК эксперты. Но это не значит, что прививку делать не нужно: даже для переболевших наилучший вариант — это комбинация естественного иммунитета с «вакцинным».

Исследование, в котором сравнивалась эффективность естественного и искусственного иммунитета к COVID-19, уже проводили израильские ученые. Его препринт (нерецензируемый вариант) публиковался в августе 2021 года. Тогда в исследовании оценивалась эффективность иммунитета против штамма «дельта», доминировавшего на тот момент. В соответствии с ним, люди, вакцинированные от COVID-19 были в несколько раз больше подвержены риску заражения, чем переболевшие. Наилучший же эффект показало сочетание естественного иммунитета и прививки, сделанной после болезни.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в разговоре с РБК отметила, что ничего удивительного в данных израильских исследователей нет.

«Ничего странного в том, что натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Но ни тот, ни другой иммунитет не вечны. Это не корь, которой переболел один раз, и больше не болеешь. Заболевание ковидом может давать иммунитет примерно на год-полтора. После вакцинации иммунитет также не вечен, и тут важно подсчитывать период, прошедший между прививками. Чем даты (вакцинации и ревакцинации) ближе, тем прочнее иммунитет», — объяснила она.

Баранова подчеркивает, что сравнивать вакцинацию и болезнь нельзя: хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжелых последствий у заболевших намного выше. «Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более «спокойный» вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть–лучшая альтернатива», — подчеркивает ученый.

Кроме того она отметила, что однозначно интерпретировать данные израильского исследования сложно. В числе вакцинированных много людей из групп риска, например, хронических больных и пожилых людей, у которых изначально иммунитет ниже. После прививки у них будет меньше антител, чем у вакцинированного молодого и здорового человека. Это может исказить данные при сравнении иммунитета у групп привитых и переболевших.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов также согласился с основными выводами исследования.

«Нужно учитывать, что естественный иммунитет всегда работал лучше. Даже однократная вакцинация после переболевания дает больший эффект, чем двукратная вакцинация без болезни. И это очень показательно. Справедливо для всех вакцин — Pfizer, «Спутник», AstraZeneca. Именно это называют «супериммунитетом» — комбинацию из переболевания и вакцинации», — говорит он. Но риск заболеть есть в любом случае, отметил Чепурнов.

Директор Центра глобальной вирусологической сети и советник ВОЗ Константин Чумаков согласился с тем, что самый сильный иммунитет возникает у тех, кто и переболел COVID-19, и вакцинировался. Однако он не согласен с тем, что естественный иммунитет лучше искусственного.

Сооснователь компании BioNTech Угур Шахин, которая производит вакцину от Pfizer совместно с этой компанией, рассказывал, что у людей может возникнуть необходимость в третьей бустерной дозе уже через три месяца после второй из-за распространения «омикрона». Он объяснял это тем, что две прививки не защищают от нового варианта должным образом. В центре Гамалеи комментируя это заявление отметили, что слишком частая ревакцинация может привести к непредвиденным последствиям, так как раньше она не тестировалась.