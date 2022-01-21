Школы и вузы Узбекистана на месяц перешли в онлайн-формат

CentralAsia (UZ) - С 24 января школы, вузы, лицеи и учреждения профессионального образования Узбекистана начнут учебный процесс в режиме онлайн. Такое решение касается также негосударственных образовательных учреждений.

Об этом одновременно сообщили пресс-службы Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Отмечается, что Специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 приняла такое решение с целью предупреждения распространения среди детей и молодых людей нового штамма коронавируса «омикрон».

По данным МНО Узбекистана, по телеканалам Национальной телерадиокомпании вновь будут транслироваться уроки для всех классов школ. Их записи будут доступны в Telegram-канале Online maktab, где также будет публиковаться расписание онлайн-уроков.

Учеба в средних и высших учебных заведениях Узбекистана должна была начаться после двухнедельных зимних каникул с 11 января, однако каникулы были продлены на две недели, до 24 января.