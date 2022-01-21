В Ташкенте начался суд по делу блогера Миразиза Базарова, обвиняемого в клевете

CentralAsia (UZ) - Мирабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента 20 января начал рассматривать дело блогера Миразиза Базарова.

Он обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 139 («Клевета из корыстных или иных низменных побуждений») Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее 30-летний блогер выступал с критикой в адрес правительства Узбекистана, обвиняя вышестоящих чиновников в коррупции, а также неоднократно призывал власти страны отменить уголовное наказание за мужеложество.

Несмотря на то, что первое судебное заседание было объявлено открытым, журналистов в зал суда не пустили.

Пресс-секретарь Ташкентского городского суда Садокат Аллаберганова потребовала от журналистов предоставить ПЦР-тест на коронавирус. Журналисты говорят, что никто из них не был заранее предупрежден о таком требовании. Однако Аллаберганова отказалась отвечать на вопросы возмущенных таким требованием журналистов.

В зал суда были допущены представители дипломатических корпусов иностранных государств, а также сотрудники представительств Европейского Союза и ООН в Узбекистане.

На процессе 20 января судья отказал отменить домашний арест блогеру Миразизу Базарову. Сообщается, что на процессе, в основном, были заслушаны показаний потерпевшей стороны.

По словам Абдурахмана Ташанова, потерпевшими по делу блогера проходят четыре человека. Это религиозный деятель Аброр Абдуазимов (в соцсетях он больше известен под псевдонимом Аброр Мухтор Алий – Ред.), блогеры Шухрат Мусаев и Абусалих Салимов, а также один учитель школы №110.

Следствие по делу блогера Миразиза Базарова длилось практически десять месяцев.

Уголовное дело в отношении Миразиза Базарова было возбуждено 28 апреля 2021 года. 29 апреля суд отправил блогера под домашний арест. На суд его доставили из дома.

В начале следствия блогер проходил по делу в качестве потерпевшего, затем его статус был изменен на подозреваемого, а в суд его уже доставили в качестве преступника.

Миразиза Базарова избили вечером 28 марта прошлого года трое неизвестных, у одного из них была бейсбольная бита. Блогера доставили в больницу, там ему диагностировали повреждения внутренних органов, открытый перелом левой ноги и сотрясение мозга.

В тот день Базаров собирался провести очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, но его пришлось отменить – на участников напали несколько десятков неизвестных. До этого блогер выступал за отмену уголовного наказания за гомосексуальность, которое до сих пор существует в Узбекистане. В соцсетях неизвестные распространили слухи, что организованное блогером мероприятие – собрание узбекистанского ЛГБТ-сообщества.

Знакомые Миразиза Базарова и правозащитники говорили, что нападение на блогера связано с его критикой работы властей Узбекистана. В своих постах он критиковал президента Шавката Мирзияева, писал о растущей коррупции, называл экономические реформы и политику главы государства «огромной потерей» и обвинял правительство в «краже денег у людей» во время карантина. Он также призвал бойкотировать президентские выборы, состоявшиеся в октябре прошлого года.

После инцидента с избиением Миразиза Базарова Министерство внутренних дел Узбекистана обнародовало пятиминутный видеоролик, в котором утверждалось, что «блогер сам виноват в том, что был избит».

В официальном заявлении МВД говорилось, что Миразиз Базаров призывал в социальных сетях провести массовые демонстрации перед соборной мечетью «Хазрати Имам» («Хаст Имам») и на проспекте Амира Темура в Ташкенте людьми с нетрадиционными сексуальными взглядами.

29 апреля Миразиза Базарова выписали из больницы, куда он попал после жестокого избиения неизвестными. После Базарова увезли на допрос в Главное управление внутренних дел города Ташкента. В тот же день Мирабадский районный суд города Ташкента отправил Базарова под домашний арест. Блогера также ограничили в общении, использовании телефона и Интернета.

С 1 по 20 апреля в ГУВД Ташкента поступило 28 заявлений от граждан, а также коллективное заявление от преподавательского состава средней общеобразовательной школы № 110 Мирабадского района с требованием принять законные меры в отношении Миразиза Базарова. Учителя заявляли, что оскорбились на одно из видео Базарова, размещенное в октябре 2020 года в TikTok. На видео блогер говорил, что «школа – это место, где старые рабыни и неудачницы учат детей быть рабами и неудачниками».

Следующее заседание по делу Миразиза Базарова должно состояться 21 января, в 10 часов утра.

В случае, если суд признает блогера виновным, ему грозит крупный штраф либо привлечение к обязательным общественным работам либо ограничение свободы сроком до трех лет.