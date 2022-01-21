В ВОЗ сообщили о рекордном количестве заражений коронавирусом за сутки в мире

CentralAsia (CA) - За последние сутки в мире коронавирусом заразились рекордные 3,77 млн человек, следует из статистики, которую опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий рекорд по количеству заражений был установлен 12 января. Тогда коронавирусом по всему миру заразились более 3,5 млн человек.

За сутки инфекцией заразились 3 млн 777 тыс. 104 человека, еще 8 тыс. 741 пациент с этим диагнозом умерли. По состоянию на 20 января с начала пандемии коронавирусом заболели 336 млн 790 тыс. 193 человек, из них 5 млн 560 тыс. 718 умерли.

Первое место по количеству заражений занимают США - там выявили почти 1, 2 млн новых случаев коронавируса за сутки. На втором месте находится Франция (432 тыс. случаев). Больше всего случаев заражения выявили в странах Северной и Южной Америки (1,6 млн) и Европы (1,5 млн случаев). Меньше всего коронавирус распространяется в Африке - там выявили около 14 тыс. случаев заражения.

С начала пандемии наибольшее количество заражений подтвердили на территории США - 67,4 млн. На второй строчке по этому показателю находится Индия (38,2 млн), на третьей - Бразилия (23,2 млн). В первую десятку по общему количеству заражений также вошли Великобритания (15,5 млн) и Франция (14,7 млн).

Больше всего пациентов с коронавирусом за всю пандемию умерло в США (849,2 тыс.), Бразилии (621,5 тыс.) и Индии (487,6 тыс.). Четвертое место по этому показателю занимает Россия (324 тыс.), пятое - Мексика (301,7 тыс.).

Ранее, 10 января представитель ВОЗ по COVID-19 Давид Набарро сказал, что ближайшие три месяца пандемии будут трудными.

В мире распространяется омикрон-штамм коронавируса, который обнаружили ученые из Великобритании в ЮАР и Ботсване в конце ноября 2021 года. Его уже выявили более чем в 100 странах государствах мира, говорили в ВОЗ.