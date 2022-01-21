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За сутки в Монголии выявили 3 282 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 3 тыс. 282 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 422 тыс. 166.

Из новых случаев 2 тыс. 150 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 тыс. 132 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 202 пациента находится в легком, 5 тыс. 837 — в среднем, 964 — в тяжелом и 77 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умер 1 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 020.

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Коронавирус в Монголии
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