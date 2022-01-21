экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане выявили максимум заражений COVID за все время пандемии

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 16 тыс. 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 января, когда выявили 15 тыс. 872 новых случая за сутки, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 5006;

- Карагандинская область — 2497;

- город Алматы — 2057;

- Акмолинская область — 1200;

- Павлодарская область — 865;

- Актюбинская область — 586;

- Атырауская область — 556;

- Восточно-Казахстанская область — 540;

- Алматинская область — 467;

- город Шымкент — 444;

- Костанайская область — 420;

- Западно-Казахстанская область — 410;

- Кызылординская область — 370;

- Жамбылская область — 280;

- Мангистауская область — 256;

- Северо-Казахстанская область — 182;

- Туркестанская область — 148.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 117 тыс. 160 случаев коронавируса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Монгольские стартапы «Эхлэл» и «Амжилт» договорились о получении инвестиций в $2 млн от Турции
  • Пострадавшие во время январских событий предприниматели Казахстана получат отсрочку по кредитам
  • В Узбекистане родился ребенок-богатырь весом в 6 кг


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com