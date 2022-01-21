В Казахстане выявили максимум заражений COVID за все время пандемии

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 16 тыс. 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 января, когда выявили 15 тыс. 872 новых случая за сутки, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 5006;

- Карагандинская область — 2497;

- город Алматы — 2057;

- Акмолинская область — 1200;

- Павлодарская область — 865;

- Актюбинская область — 586;

- Атырауская область — 556;

- Восточно-Казахстанская область — 540;

- Алматинская область — 467;

- город Шымкент — 444;

- Костанайская область — 420;

- Западно-Казахстанская область — 410;

- Кызылординская область — 370;

- Жамбылская область — 280;

- Мангистауская область — 256;

- Северо-Казахстанская область — 182;

- Туркестанская область — 148.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 117 тыс. 160 случаев коронавируса.

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