Чешская певица Гана Горка умерла от COVID-19 после того, как намеренно заразилась вирусом

Гана Горка

CentralAsia (CA) - В Чехии скончалась вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения. Смерть 57-летней певицы подтвердил агентству ВВС ее сын.

Горка писала в соцсетях, что поправляется после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.

Сын певицы Ян Рек рассказал, что Горка специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Рек и его отец полностью вакцинированы, но все равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

«Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила», - сказал Рек.

Поправившись, певица планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. «Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт», - добавила она.

Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. «Через десять минут все было кончено. Она задохнулась», - рассказывает ее сын.

«Не верила в конспирологию»

Ян Рек подчеркивает, что хотя его мать и не была вакцинирована, она не придерживалась никаких конспирологических теорий о возникновении вируса или о вакцинах. «Она просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила», - рассказывает сын певицы.

Пытаться убедить ее сделать прививку было бесполезно, поскольку на подобные разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил Ян Рек.

Он надеется, что ее история убедит больше людей сделать прививки. «Если перед глазами есть примеры из реальной жизни, это убедительнее, чем графики и цифры. Цифрам трудно сочувствовать», - говорит он.

Число новых случаев коронавируса в Чехии в среду достигло нового пика — 28 тыс. 469 за последние сутки. Население страны составляет 10,7 млн человек.

Недавно правительство ввело новые меры для борьбы с распространением заболевания, в том числе обязательное тестирование. При этом период изоляции для бессимптомных больных был сокращен с 14 до 5 дней. Около 63% взрослого населения Чехии полностью привито - при том, что средняя доля вакцинированных людей в странах ЕС - 69%.