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Состоялось ежегодное обзорное совещание Комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) -  20 января в онлайн-формате состоялось ежегодное обзорное заседание Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО.

На встрече министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО Б.Батцэцэг подчеркнула значительную работу, проделанную комиссией в 2021 году в пяти ключевых областях, таких как образование, наука, культура, информация и коммуникации. Она также подчеркнула, что 2022 год является важным годом для вывода сотрудничества между Монголией и ЮНЕСКО на новый уровень и достижения ощутимых результатов.

В связи с обновленным стратегическим и программным документом ЮНЕСКО министр Б.Батцэцэг поручила членам комиссии принять активное участие и тесно сотрудничать в пересмотре и реализации Меморандума о сотрудничестве между Правительством Монголии и ЮНЕСКО.

В ходе заседания Генеральный секретарь комиссии С.Болдсайхан представил ход выполнения плана Комиссии на 2021 год, и было принято решение об утверждении плана после отражения мнений членов комиссии по проекту плана на 2022 год.

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