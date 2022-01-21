Монгольские стартапы «Эхлэл» и «Амжилт» договорились о получении инвестиций в $2 млн от Турции

CentralAsia (MNG) - Около 150 турецких компаний посетили инвестиционный форум компаний «Эхлэл» (Начало) и «Амжилт» (Успех) в Стамбуле, Турция, и нам удалось подписать соглашение о получении в первую очередь инвестиций в размере 2 млн долларов от Турции, по словам представителей компании. «Теперь наш турецкий партнер приедет в Монголию в марте 2022 года, чтобы ознакомиться с деятельностью двух компаний и начать сотрудничество».

«Мы рады отметить, что иностранные компании выстроились в длинную очередь, чтобы увидеть возможность для монгольских технологических компаний конкурировать на мировом рынке. Мы также планируем провести нашу следующую большую конференцию по инвестициям в проекты 18 февраля 2022 года в Дубае, ОАЭ», - сказали представители.

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