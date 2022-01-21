На юге Турции прошли самые мощные за полвека снегопады

- Азия и мир, погода
- 10:54, 21 января 2022
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CentralAsia (CA) - Самые мощные за последние 54 года снегопады парализовали транспортное сообщение в южной турецкой провинции Газиантеп, граничащей с Сирией. Как сообщает газета Milliyet, толщина снежного покрова за сутки составила от 0,5 м до 1 м в различных областях провинции.
Antep iptal... #Gaziantep #kar pic.twitter.com/ckNFhfH4KA— Bulut Özdemir (@bulut_zdmr) January 18, 2022
Обильные осадки начали выпадать в регионе со вторника. Снег заблокировал местные автодороги и междугородные трассы, которые используются для грузоперевозок. На дорогах скопились сотни единиц крупнотоннажного транспорта. Многие водители ждут в пути уже около суток.
Kar küreme aracıda yolda kalmış??♂️❄️#Gaziantep #Kar pic.twitter.com/qFS4e03zP0— Yılmaz (@ylmzzz27) January 18, 2022
Минобороны Турции направило в регион два военных вертолета для эвакуации заблокированного в горных областях населения. Управление по чрезвычайным ситуациям республики и местная администрация задействовали около 900 единиц спецтранспорта и техники для расчистки трасс и эвакуации людей. Порядка 3 тыс. человек пришлось вывезти из удаленных регионов, а также вытащить из-под завалов и из кюветов порядка 2 тыс. машин и грузовиков.
#Gaziantep #kar #yeditepe pic.twitter.com/clCWn4Fha4— regaip Karademir (@Regaip2327) January 18, 2022
Власти заявляют, что полностью контролируют ситуацию и способны оперативно оказывать помощь населению при необходимости. Метеорологи отмечают, что такая погода в регионе еще сохранится. Метровый слой снега в Газиантепе последний раз был зарегистрирован в 1968 году. В 2016 году толщина снежного покрова была 33 см.
Снегопады серьезно нарушили транспортное сообщение в провинции Болу на трассе Анкара - Стамбул на северо-западе республики. Это один из наиболее загруженных логистических маршрутов в стране. Коммунальные службы продолжают расчистку завалов, чтобы дать возможность сотням грузовиков продолжить движение.