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В Монголии четвертую прививку от коронавируса получили свыше 60 тыс. человек

CentralAsia (MNG) -  По положению на утро 21 января, повторную ревакцинацию или четвертую прививку от коронавируса получили 60 тыс. 118 человек в стране.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 268 тыс. 689 человек (69,7 %), вторую – 2 млн 169 тыс. 197 человек (66,7 %).

988 тыс. 275 человек (30%) привито бустерной дозой или третей дозой вакцины от COVID-19. Также 60 тыс. 118 человек (2%) получили четвертую дозу прививки против COVID-19.

Собранные в Монголии данные показывают, что вероятность госпитализации с COVID-19 для получивших третью дозу вакцины в 25 раз ниже, чем для не вакцинированных людей, следует из анализа, составленного Национальным исследовательским центром инфекционных заболеваний.

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Коронавирус в Монголии
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